Нічна атака дронів на Київ: що буде з мешканцями пошкоджених квартир

За інформацією від міської влади, у будинку,, де було влучання, є світло, є тепло, є вода. Пошкоджені квартири обіцяють відремонтувати. За чий рахунок, не уточнили.

У КМДА поки не розглядають варіант із відселенням мешканців пошкоджених внаслідок нічного удару "Шахедом" квартир.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає "Радіо Свобода".

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"Про відселення мова поки що не йде. Якраз ми сьогодні, думаю, до обіду зрозуміємо, яка ситуація безпосередньо з будинком. Якщо ви самі бачите, що практично там таких серйозних пошкоджень будинку немає. У будинку є світло, є тепло, є вода. Працюють ліфти. Тому що це все проведено в центральній частині будинку, тому вони виявилися непошкодженими", – каже Поворозник.

Він висловив сподівання, що з пошкоджених квартир не потрібно буде нікого відселяти, а просто треба якнайшвидше провести відновлювально-ремонтні роботи

За словами чиновника, фахівці наразі з'ясовують, що спричинило пошкодження – дрон чи його уламки.

"Дякувати Богові, що закінчилося таким чином, що практично відсутні постраждалі – двоє легкопоранених, яким надана допомога. Зараз фахівці більше детально розберуть ситуацію і з влучанням, і з тими наслідками, які приніс цей вибух", – підсумував Поворозник.

Нагадаємо, ведучий телемарафону Андрій Ковальський, квартира якого постраждала внаслідок нічної атаки, розповів, що дрон прилетів у його будинок "прямою наводкою".

Поліція і КМВА натомість повідомляли про падіння уламків дрона.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про останню повітряну атаку ворога на Київ та її наслідки.

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