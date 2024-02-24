Більше не Kiew: МЗС Німеччини змінило написання столиці України

Міністерство закордонних справ Німеччини змінило написання слова Київ – тепер воно позначатиметься не Kiew – а Kyjiw.

Про це повідомляється у соцмережі X (Twitter).

"З Kiew на Kyjiw: що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання. Це означає, що український варіант написання Києва тепер використовується в німецькому офіційному обігу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, до Києва 24 лютого 2024 року прибули західні лідери.

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