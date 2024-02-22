В Києві на бульварі Тараса Шевченка сталося пошкодження тепломережі: що кажуть в КМДА

На час ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинили до близько 220 житлових будинків.

В Києві на бульварі Тараса Шевченка сталося пошкодження тепломережі. Його усувають фахівці “Київтеплоенерго”.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Як зазначається, на час ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинили до близько 220 житлових будинків.

“Наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі. Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення. Завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби”, - розповіли в КМДА.

Нагадаємо, що на Київщині чоловік завдав знайомому понад 70 ударів ножем та викруткою.

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