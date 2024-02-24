Больше не Kiew: МИД Германии изменил написание столицы Украины

Министерство иностранных дел Германии изменило написание слова Киев – теперь оно будет обозначаться не Kiew – а Kyjiw.

Об этом сообщается в соцсети X (Twitter).

"Из Kiew на Kyjiw: что для многих уже давно является привычной практикой, теперь меняется и в "Списке стран для официального использования. Это означает, что украинский вариант написания Киева теперь используется в немецком официальном обращении", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киев 24 февраля 2024 года прибыли западные лидеры.

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