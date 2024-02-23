Вдарили цеглиною, обікрали та втекли: жорстокий напад на військового у центрі Києва (відео)

У центрі Києва двоє чоловіків підбігли до військового ЗСУ ззаду та вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Оперативники затримали нападника протягом декількох годин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про розбійний напад. Двоє чоловіків підбігли до нього ззаду та вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

У результаті опрацювання зібраних на місці події доказів, оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу відтворили обставини події та встановили осіб, причетних до нападу на потерпілого. Нападниками виявилось двоє чоловіків — 44-річний харків’янин і його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів затримали неподалік місця події, його спільника — на лівому березі міста Києва.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Слідчі Шевченківського управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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