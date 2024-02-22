У Києві 83-річна жінка попросила знайомого допомогти з смс-банкінгом: той її задушив

Після того, як пенсіонерка надала свій телефон та пенсійну банківську карту, зловмисник напав на неї, повалив на ліжко та задушив.

У Києві до 14 років в’язниці засудили 30-річного чоловіка, який вбив 83-річну жінку, коли вона попросила допомогти їй налаштувати смс-банкінг.

Про це передає Київська міська прокуратура.

30-річний уродженець Херсонщини ніде не працював та не мав постійного місця проживання. Він був знайомий із жертвою, декілька разів допомагав жінці в побутових справах.

У листопаді 2022 року чоловік прийшов до жінки, яка мешкала сама, допомогти підключити їй смс-банкінг.

Зловмисник повалив на ліжко та задушив свою 83-річну сусідку після того, як отримав дані її пенсійної картки і телефон. Також він забрав телевізор та інші особисті речі жертви.

Чоловіка затримали на наступний день. У нього вилучили сережку, картку киянина, ключі від квартири та мобільний телефон вбитої.

Вироком суду чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Київщині засліплений ревнощами чоловік розбив пляшку та уламком скла убив жінку.

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