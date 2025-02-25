Безперервний 24-годинний заплив у басейні: киянин став рекордсменом України

Щоб підтримувати сили, він використовував спортивне харчування, проте, за його словами, найбільше під час запливу хотілося звичайного згущеного молока.

Киянин Олександр Гома здійснив унікальний спортивний виклик – безперервний 24-годинний заплив у басейні. Він стартував 22 лютого о 7:24 ранку, а рівно через добу фінішував, подолавши дистанцію 60 км 300 м.

Про це повідомила керівниця в Національний Реєстр Рекордів України Вєтрова Лана.

Протягом марафону у 25-метровому басейні спортсмен плив вільним стилем. Щоб підтримувати сили, він використовував спортивне харчування, проте, за його словами, найбільше під час запливу хотілося звичайного згущеного молока – за добу він випив майже 1,5 літри.

Психологічно найважчим виявився нічний період – хоча спати не хотілося, відчуття самотності в порожньому басейні навіювало смуток. Щоб не піддаватися цьому, Гома під час запливу повторював уроки англійської, яку вивчає на курсах.

Особливу роль у досягненні результату відіграла група підтримки. Як зазначив рекордсмен, найбільше допомагало, коли хтось долучався до запливу та плавав поруч.

Рекорд "Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні" офіційно внесли до Національного Реєстру Рекордів України як один із фундаментальних у своїй категорії.