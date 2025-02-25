Продавали російські ліки: у Києві викрили мережу аптек (фото)

В Києві поліція знешкодила злочинну схему з незаконного ввезення та продажу понад 20 видів лікарських засобів із Росії.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, організаторами оборудки були двоє громадян Азербайджану. Вони налагодили постачання медикаментів через Молдову. У Києві препарати збували через власну мережу аптек. У списку були антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори та стимулятори розумової активності.

"Медикаменти відправлялись з росії у Молдову рейсовими автобусами. Звідти фігуранти забирали їх особисто і завозили в Україну, приховуючи від митного контролю", — йдеться в повідомленні.

Зловмисники заплатили російським постачальникам щонайменше 1,5 млн гривень. Два власники аптечних мереж і двоє фармацевтів тепер підозрюються у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Також підприємцям анулювали ліцензії на торгівлю медикаментами.

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Слідчі дії / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, зниклу 2-річну дівчинку на Полтавщині знайшли жорстоко убитою.

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