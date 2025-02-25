Непрерывный 24-часовой заплыв в бассейне: киевлянин стал рекордсменом Украины

Чтобы поддерживать силы, он использовал спортивное питание, однако, по его словам, больше всего во время заплыва хотелось обычного сгущенки.

Киевлянин Александр Гома совершил уникальный спортивный вызов – непрерывный 24-часовой заплыв в бассейне. Он стартовал 22 февраля в 7:24 утра, а ровно через сутки финишировал, преодолев дистанцию 60 км 300м.

Об этом сообщила руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Ветрова Лана.

В течение марафона в 25-метровом бассейне спортсмен плыл по свободному стилю. Чтобы поддерживать силы, он использовал спортивное питание, однако, по его словам, больше всего во время заплыва хотелось обычного сгущенки – за сутки он выпил почти 1,5 литра.

Психологически тяжелейшим оказался ночной период – хотя спать не хотелось, чувство одиночества в пустом бассейне внушало грусть. Чтобы не поддаваться этому, Гома во время заплыва повторял уроки английского языка, который изучает на курсах.

Особую роль в достижении результата сыграла группа поддержки. Как отметил рекордсмен, больше всего помогало, когда кто-то приобщался к заплыву и плавал рядом.

Рекорд "Самый длительный одиночный суточный заплыв в бассейне" официально внесли в Национальный Реестр Рекордов Украины как один из фундаментальных в своей категории.