Без паніки: що робити, якщо почули звук сирени

Не панікуйте і прослухайте повідомлення.
Якщо ви почули звуки сирен, ривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин - це означає попереджувальний сигнал "Увага всім".
Про це нагадали у ДСНС.
Що робити, якщо почули сирену:
- Увімкніть телебачення або радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом п'яти хвилин після сигналу.
- Уважно зосередьтесь.
- Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції.
- Пильнуйте. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. Через них може надходити подальша інформація
Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.
Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.
Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
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