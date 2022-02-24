Київ в умовах воєнного стану: правила евакуації, мапа бомбосховищ, проїзд

Оперативний штаб столиці оголосив низку рішень в зв’язку з агресією.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії на Україну.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.

Нагадаємо, усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Бомбосховища позначені на мапі.

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі", - йдеться у повідомленні КМДА.

У Києві є щонайменше 514 бомбосховищ, 3,5 тис. цокольних приміщень, 400 підземних та 270 переходів, а також 47 підземних приміщень метрополітену.

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.

Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.

Під особливим контролем, запевнив Кличко, перебуватимуть вокзали та аеропорт, а на всіх основних в'їздах до столиці працюватимуть КПП.

Наразі утворився хаос на АЗС в Києві. Скрізь величезні черги і затори - затримки до 5 годин.

Киян призивають зберігати спокій, не створювати хаос в місті, головні магістралі мають бути вільні для проїзду швидких, пожежних чи військових автомобілів.

Нагадаємо, російські війська атакують українські об'єкти. Всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн.