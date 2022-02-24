Київ в умовах воєнного стану: правила евакуації, мапа бомбосховищ, проїзд

Оперативний штаб столиці оголосив низку рішень в зв’язку з агресією.
Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією Росії на Україну.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.
Нагадаємо, усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Бомбосховища позначені на мапі.
У Києві є щонайменше 514 бомбосховищ, 3,5 тис. цокольних приміщень, 400 підземних та 270 переходів, а також 47 підземних приміщень метрополітену.
- Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
- Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
- Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
- Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.
Під особливим контролем, запевнив Кличко, перебуватимуть вокзали та аеропорт, а на всіх основних в'їздах до столиці працюватимуть КПП.
Наразі утворився хаос на АЗС в Києві. Скрізь величезні черги і затори - затримки до 5 годин.
Киян призивають зберігати спокій, не створювати хаос в місті, головні магістралі мають бути вільні для проїзду швидких, пожежних чи військових автомобілів.
Нагадаємо, російські війська атакують українські об'єкти. Всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.