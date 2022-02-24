На виїзд із Києва у напрямку Житомира утворився затор

Щільний рух спостерігається від 6 ранку, відколи кияни почули серію масованих вибухів.

За даними Google Maps, від 6 ранку на виїзд із Києва в напрямку Житомира утворився затор. Також затори спостерігаються і на інших виїздах із міста. В соцмережах люди пишуть про черги на заправках. В деяких районах столиці вже чути сирени.

ТСН.ua

Це сталося одразу після звернення президента Володимира Путіна о 5 ранку четверга, 24 лютого, в якому він оголосив про початок військової операції проти України. Пізніше Міноборони РФ заявили, що високоточними засобами ураження виводяться з ладу українська військова інфраструктура, об'єкти ПРО, військові аеродроми та авіація української армії.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану. Народні депутати вже збираються на засідання.