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На виїзд із Києва у напрямку Житомира утворився затор

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На виїзд із Києва у напрямку Житомира утворився затор

pixabay.com

Щільний рух спостерігається від 6 ранку, відколи кияни почули серію масованих вибухів.

За даними Google Maps, від 6 ранку на виїзд із Києва в напрямку Житомира утворився затор. Також затори спостерігаються і на інших виїздах із міста. В соцмережах люди пишуть про черги на заправках. В деяких районах столиці вже чути сирени. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

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