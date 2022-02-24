У Києві проїзд у громадському комунальному транспорті безкоштовний

Президент закликав громадян зберігати спокій.

У Києві проїзд у громадському комунальному транспорті наразі безкоштовний.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO), заступник голови КМДА Петро Оленич.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.