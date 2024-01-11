$7500 за перетин кордону: у Києві судитимуть організатора схеми

Тепер горе-підприємцю світить до дев'яти років за ґратами.

Підприємливий чоловік організував канал незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річний мешканець Дніпра організував незаконне переправлення громадян України – чоловіків, у тому числі мешканців Києва, що підлягають мобілізації.

"Схема полягала у виготовленні недостовірних документів про приналежність осіб, які бажають незаконно перетнути кордон, до благодійних організацій та в подальшому внесення таких осіб у електронну базу "Шлях" під виглядом волонтерів з метою подальшого безперешкодного перетину кордону", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Вартість послуги становила 7 500 доларів США.

Наразі обвинувальний акт стосовно організатора схеми скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності здійснювалось слідчими СУ ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативним супроводом Департаменту контррозвідки СБ України.

Нагадаємо, жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон ухилянта – сина своєї подруги. Стало відомо, як її покарали.

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