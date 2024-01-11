В Києві та на Дніпропетровщині правоохоронці затримали чергових прихильників “руского міра”. Один із них - проросійський блогер, інші - ворожі пропагандисти, які діяли на території нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили у різних регіонах України ще п’ятьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України.

“Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, а також популяризували окупаційні угруповання росії. За даними слідства, фігуранти поширювали прокремлівські наративи у громадських місцях під час спілкування з оточуючими та на власних сторінках популярних соцмереж. Більшу частину деструктивного контенту ворожі поплічники підхоплювали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали їх нібито від імені пересічних громадян України”, - розповіли в СБУ.

Водночас у Києві затримали блогера, який займався дискредитацією українських захисників. Для цього він робив репости провокативних стрімів, в яких поширював фейки про військовослужбовців ЗСУ.

А на Дніпропетровщині було викрито чотирьох проросійських пропагандистів. Один із них ‒ мешканець Павлоградського району.

“Зловмисник публікував в “Одноклассниках” власні дописи на підтримку загарбників, зокрема - героїзував найманців з російської приватної військової компанії “Вагнер”. Іншим фігурантом виявився підприємець із Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати рашистам у війні проти України. Ще один мешканець з регіону Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду з прокремлівських Телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам рф”, - додали в СБУ.

Крім того, інформаційно допомагала окупантам і співробітниця одного з медзакладів Павлограда. У телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

“Наразі прихильникам рашизму повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 та ⁠ст. 436-2. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що в Україні засудили капітана поліції, який перейшов на бік Росії.

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