Коли у Києві відкриють синю гілку метро: невтішний прогноз Офісу трансформації

Аварійні частини метро між станціями, які закрили у грудні, потрібно не ремонтувати, а будувати.

Частину синьої гілки столичного метро можуть відновити через декілька років - орієнтовно від 2 до 5 років.

Такий прогноз дав голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в ефірі телемарафону.

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Він пояснив, що аварійні частини метро між станціями, які закрили 8 грудня, потрібно не ремонтувати, а будувати, тому на це може піти декілька років.

"Реально тунель на "Деміївській" аварійний і будуть будувати новий. Так, це експертна думка людини, що цим займається", – сказав Бахматов.

Він також додав, що аварійним є міст. Він перебуває у жахливому стані.

"Він просто ще не впав, але він реально аварійний ще з 2017 року. І про це кажуть, і є експертні висновки, і публічна інформація про це. Це реальний шок", - зазначив він.

Нагадаємо, від 8 грудня у Києві припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від "Либідської" до "Теремків". Причиною стала розгерметизація тунелю.

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