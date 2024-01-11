Коли у Києві відкриють синю гілку метро: невтішний прогноз Офісу трансформації

Аварійні частини метро між станціями, які закрили у грудні, потрібно не ремонтувати, а будувати.
Частину синьої гілки столичного метро можуть відновити через декілька років - орієнтовно від 2 до 5 років.
Такий прогноз дав голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що аварійні частини метро між станціями, які закрили 8 грудня, потрібно не ремонтувати, а будувати, тому на це може піти декілька років.
"Реально тунель на "Деміївській" аварійний і будуть будувати новий. Так, це експертна думка людини, що цим займається", – сказав Бахматов.
Він також додав, що аварійним є міст. Він перебуває у жахливому стані.
"Він просто ще не впав, але він реально аварійний ще з 2017 року. І про це кажуть, і є експертні висновки, і публічна інформація про це. Це реальний шок", - зазначив він.
Нагадаємо, від 8 грудня у Києві припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від "Либідської" до "Теремків". Причиною стала розгерметизація тунелю.
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