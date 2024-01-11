$7500 за пересечение границы: в Киеве будут судить организатора схемы

Теперь горе-предпринимателю светит до девяти лет за решеткой.

Предприимчивый мужчина организовал канал незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 42-летний житель Днепра организовал незаконную переправку граждан Украины – мужчин, в том числе жителей Киева, подлежащих мобилизации.

"Схема заключалась в изготовлении недостоверных документов о принадлежности лиц, желающих незаконно пересечь границу, в благотворительные организации и в дальнейшем внесении таких лиц в электронную базу "Шлях" под видом волонтеров с целью дальнейшего беспрепятственного пересечения границы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Стоимость услуги составила 7500 долларов США.

В настоящее время обвинительный акт в отношении организатора схемы направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Документирование преступной деятельности осуществлялось следователями СУ ГУНП в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБ Украины.

Напомним, женщина с инвалидностью пыталась вывезти за границу ухилянта – сына своей подруги. Стало известно, как ее наказали.

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