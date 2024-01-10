Чи дійсно у Києві були рейди на ухилянтів: поліція про кількість відкритих проваджень

Від початку 2022 року по теперішній час у Києві зареєстровано 86 кримінальних проваджень проти ухилянтів.

На тлі інформації про відкриття блокпостів у Києві та Київській області, Мережею поширилися чутки про нібито "облави" на ухилянтів і величезну кількість відкритих проти них проваджень.

Чи там це насправді, розповіли в поліції Києва виданню "Тelegraf".

За інформацією столичних правоохоронців, у період від початку 2022 року по теперішній час зареєстровано 86 кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

"З них 61 кримінальне провадження зареєстровано з початку 2023 року по теперішній час, з обвинувальним актом до суду направлено 11 кримінальних проваджень", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік пропонував ухилянтам "відкупитися" від мобілізації за $8500.

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