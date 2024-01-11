Заперечував збройну агресію Росії проти України: у Києві повідомлено про підозру "Володимиру Великому"

Підозрюваний під псевдонімом "Володимир Великий" у Facebook поширював матеріали на підтримку країни-агресорки та виправдовував збройну агресію рф проти України, він глорифікував осіб, які її здійснювали.

Мешканець Києва заперечував збройну агресію Росії проти України, йому повідомлено про підозру. Свої проросійські дописи чоловік робив у соцмережі Facebook під псевдонімом "Володимир Великий".

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що підозрюваний, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі Facebook під псевдонімом "Володимир Великий", поширював матеріали на підтримку країни-агресорки та виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році. Також він глорифікував осіб, які її здійснювали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваний розміщував пости, в яких принижував та негативно представляв представників органів державної влади та Збройних Сил України.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання підозрюваного в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Мешканець Києва заперечував збройну агресію рф проти України

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", - резюмували у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві та на Дніпропетровщині правоохоронці затримали чергових прихильників "руского міра".

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