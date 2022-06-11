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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва: говоритиме із Зеленським про статус кандидата

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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва: говоритиме із Зеленським про статус кандидата

Голова Єврокомісії у суботу прибула до столиці, щоб провести переговори щодо заявки України на вступ до Євросоюзу.

Про свій приїзд Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter. 

"Добре знову опинитися у Києві. Разом із президентом Зеленським я підіб'ю підсумки щодо спільної роботи, необхідної для відновлення, та щодо прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Данія ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС лише після висновку Єврокомісії.

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