Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва: говоритиме із Зеленським про статус кандидата

Голова Єврокомісії у суботу прибула до столиці, щоб провести переговори щодо заявки України на вступ до Євросоюзу.
Про свій приїзд Урсула фон дер Ляєн повідомила у Twitter.
"Добре знову опинитися у Києві. Разом із президентом Зеленським я підіб'ю підсумки щодо спільної роботи, необхідної для відновлення, та щодо прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами", - йдеться у дописі.
Good to be back in Kyiv.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022
With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.
Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV
Нагадаємо, Данія ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС лише після висновку Єврокомісії.
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