Росія може ракетами обстріляти центр Києва - Монастирський

Російські окупанти можуть ракетами обстріляти центр Києва.

Проте зараз РФ не має можливості піти у повторний наступ на українську столицю.

Про це у коментарі The Guardian сказав очільник МВС Денис Монастирський.

В українському МВС не виключають, що Росія може почати бомбардувати історичний центр Києва та урядовий квартал.

Він зазначив, що поки немає загрози повторному наступу Росії на Київ. Проте Україна готується і до такого сценарію.

"Йде серйозна підготовка – підготовка лінії оборони, підготовка військ, які залишаться у Києві та у місті", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, росіяни планували видавати паспорти СРСР мешканцям Київщини.

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