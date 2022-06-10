Росія може ракетами обстріляти центр Києва - Монастирський

Російські окупанти можуть ракетами обстріляти центр Києва.
Проте зараз РФ не має можливості піти у повторний наступ на українську столицю.
Про це у коментарі The Guardian сказав очільник МВС Денис Монастирський.
В українському МВС не виключають, що Росія може почати бомбардувати історичний центр Києва та урядовий квартал.
Він зазначив, що поки немає загрози повторному наступу Росії на Київ. Проте Україна готується і до такого сценарію.
"Йде серйозна підготовка – підготовка лінії оборони, підготовка військ, які залишаться у Києві та у місті", - сказав Монастирський.
Нагадаємо, росіяни планували видавати паспорти СРСР мешканцям Київщини.
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