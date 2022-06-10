Вбили цивільного та вкрали ордени у ветерана Другої світової: двом окупантам оголосили підозру

Українські правоохоронці продовжують розслідувати злочини російських окупантів під час ворожої атаки на Київщину.
Двом російським окупантам, які вчиняли злочини під Києвом, повідомили про підозру. Одного звинувачують у вбивстві мирного мешканця Київщини, а іншого – у незаконних допитах цивільних.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець незаконно затримав цивільного чоловіка.
Разом з іншим окупантом вони помістили мирного мешканця до електричної підстанції. Там беззбройного спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом в голову.
Згодом окупант разом із співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю, вони викрали його автомобіль.
В іншому будинку – 96-річного ветерана Другої світової війни, підозрюваний викрав електрогенератор. Погрожуючи зброєю, він викрав у дідуся ордени за участь у Другій світовій війні, а також державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони. Частину награбованого росіянин причепив собі на форму, сфотографувався та хизувався цим у соцмережах.
Другий підозрюваний – військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил РФ разом з солдатами проводив незаконні допити мирних мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Він залякував та погрожував вбивством цивільних.
Зловмисникам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, на Чернігівщині окупантам заочно оголосили про підозру через смерть 10 цивільних.
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