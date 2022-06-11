Розбещував 15-річну дівчину: у Київській області затримали збоченця

У Василькові Київської області затримали чоловіка, який запросив до себе 15-річну дівчинку та вчинив щодо неї розпусні дії.

Зловмисником виявився 21-річний місцевий мешканець.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Поліцейські Василькова оперативно затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вину молодик визнав, проте пояснити свої дії не зміг.

Зловмиснику оголосили про підозру за фактом розбещення неповнолітньої [ч.1 ст.156 ККУ] . Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські передали інформацію щодо цієї родини відповідним службам для надання подальшої психологічної та соціальної допомоги.

Нагадаємо, 50-річного мешканця Чернівецької області засудили до 7 років позбавлення волі за розбещення 10-річної дівчинки.

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