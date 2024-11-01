Син Баканова будує маєток під Києвом: подробиці

Артур Лазаренко, син колишнього голови СБУ Івана Баканова, придбав ділянку землі у 2021 році в елітній частині села Ходосівка на Київщині. Ціна землі, вказана в договорі, становила 455 тис. грн (на той час 17 тис. доларів).

Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

Попередня власниця придбала земельну ділянку її у січні 2021 року за 1 мільйон 418 тисяч гривень (в еквіваленті 50,2 тисяч доларів).Тобто через вісім місяців вона продала це майно Лазаренку втричі дешевше, ніж заплатила за нього. Журналісти проєкту намагались встановити зв'язок з колишньою власницею, однак на дзвінки і повідомлення вона не відповіла.

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За словами опитаних експертів з нерухомості, в договорах купівлі-продажу часто уникають фактичної ціни, щоб зменшити податки в бюджет.

Наразі в маєтку, схоже, завершуються ремонтно-відновлювальні роботи, і були помічені робітники.

Встановити зв'язок та отримати коментар від Артура Лазаренка та його батька не вдалося.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Іван Баканов влаштував свого сина Артура Лазаренка в СБУ.

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