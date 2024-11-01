"Офіцер" виявився злодієм: псевдовійськовий обікрав довірливу киянку на величезну суму

Поліцейські затримали квартирника, який викрав у киянки понад 400 тисяч гривень.

У столиці поліція затримала 58-річного чоловіка, який представлявся високопоставленим військовим та обікрав киянку на значну суму.

Про це інформує поліція Києва.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що за її відсутності з квартири невідомі викрали гроші у сумі понад 400 тисяч гривень.

Під час допиту потерпіла пояснила, що у неї гостював чоловік, з яким вона познайомилась напередодні. Новий товариш представився військовим вищого офіцерського складу та розповідав про службу та свої відрядження. Жінка без вагань залишила чоловіка вдома поки сама пішла до крамниці. Повернувшись потерпіла побачила в кімнаті безлад та відсутність грошей, а чоловік зник з квартири та на телефонні дзвінки не відповідав.

Проведеними оперативними заходами співробітники кримінальної поліції Голосіївського управління поліції швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 58-річний уродженець Чернігівської області, який немає жодного відношення до військової служби.

Чоловіка правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем мешкання у столиці, де і вилучили викрадені ним кошти.

Подію кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Слідчі за погодження Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше київська поліція затримала 31-річного уродженця Одеси, який за один день ошукав двох пенсіонерів у столиці на загальну суму 340 тисяч гривень. Зловмисник діяв за відомою схемою "ваш родич у біді".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.