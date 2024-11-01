Сын Баканова строит имение под Киевом: подробности

Артур Лазаренко, сын бывшего главы СБУ Ивана Баканова, приобрел участок земли в 2021 году в элитной части села Ходосовка Киевской области. Цена земли, указанная в договоре, составляла 455 тыс. грн (в то время 17 тыс. долларов).

Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Предыдущая владелица приобрела земельный участок его в январе 2021 года за 1 миллион 418 тысяч гривен (в эквиваленте 50,2 тысячи долларов). То есть через восемь месяцев она продала это имущество Лазаренко втрое дешевле, чем заплатила за него. Журналисты проекта пытались установить связь с бывшей владелицей, однако на звонки и сообщения она не ответила.

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По словам опрошенных экспертов по недвижимости, в договорах купли-продажи часто избегают фактической цены, чтобы снизить налоги в бюджет.

Сейчас в имении, похоже, завершаются ремонтно-восстановительные работы и были замечены рабочие.

Установить связь и получить комментарий от Артура Лазаренко и его отца не удалось.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Иван Баканов устроил своего сына Артура Лазаренко в СБУ.

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