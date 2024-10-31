У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

У Повітряних силах повідомили про атаку ворожих безпілотників.

У Києві, а потім в інших містах та областях України у четвер, 31 жовтня, станом на 20:16 оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА західніше Чернігова, курс західний.

БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.

БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА курсом на Дніпро з півночі.

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.

БпЛА західніше Харкова, курс південний.

Мапа тривог станом на 31 жовтня / Фото: скриншот з відео

"Крім того, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, увечері, 31 жовтня, під час повітряної тривоги, на Полтавщині пролунали вибухи.

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