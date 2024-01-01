У Києві та області оголошена тривога: працює ППО

Загроза БПЛА станом на 15:50 з'явилася для столиці.

У Київській області сили протиповітряної оборони (ППО) працюють по ворожих дронах "Шахед".

Про це повідомляє КОВА.

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"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Загроза БПЛА станом на 15:50 з'явилася для столиці. У Повітряних силах попередили, що із південно-східного напрямку дрони рухаються у напрямку Києва. В області оголошена тривога.

"Групи ударних БпЛА в напрямку Києва з південно-східного напрямку. Не ігноруйте сигнал тривоги!", - закликали в ПС.

Нагадаємо, раніше повідомляли про загрозу застосування дронів для Полтавської та Сумської областей.

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