В Киеве и области объявлена тревога: работает ПВО

Угроза БПЛА по состоянию на 15.50 появилась для столицы.

В Киевской области силы противовоздушной обороны ( ПВО ) работают по вражеским дронам "Шахед".

Об этом сообщает КОВА.

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"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Угроза БПЛА по состоянию на 15.50 появилась для столицы. В Воздушных силах предупредили, что с юго-восточного направления дроны двигаются в направлении Киева. В области объявлена тревога.

"Группы ударных БПЛА в направлении Киева с юго-восточного направления. Не игнорируйте сигнал тревоги!", — призвали в ПС.

Напомним, ранее сообщали об угрозе применения дронов для Полтавской и Сумской областей.

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