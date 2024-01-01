В Киеве и области объявлена тревога: работает ПВО

Угроза БПЛА по состоянию на 15.50 появилась для столицы.
В Киевской области силы противовоздушной обороны ( ПВО ) работают по вражеским дронам "Шахед".
Об этом сообщает КОВА.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Угроза БПЛА по состоянию на 15.50 появилась для столицы. В Воздушных силах предупредили, что с юго-восточного направления дроны двигаются в направлении Киева. В области объявлена тревога.
"Группы ударных БПЛА в направлении Киева с юго-восточного направления. Не игнорируйте сигнал тревоги!", — призвали в ПС.
Напомним, ранее сообщали об угрозе применения дронов для Полтавской и Сумской областей.
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