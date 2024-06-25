У Києві спалахнула бійка внаслідок ДТП (відео)

Через двох "розумників", які вирішили перебігти дорогу у невстановленому місці, сталася ДТП за участі двох автівок. Згодом просто на проїжджій частині спалахнула бійка.

Про це пише "Київ оперативний".

У Києві спалахнула бійка внаслідок ДТП

"Ну і далі – покарання для "бігунців", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у німецькому місті Штутгарті кортеж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який рухався до аеропорту, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув поліцейський, який супроводжував колону, ще один – отримав важкі поранення.

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