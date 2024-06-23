Київ знову "поплив" через потужну зливу – відео

У столиці затопило вулиці та підземні переходи.

Київ після обіду, 23 червня, накрила сильна злива. Вже традиційно у Мережі публікують наслідки після дощу.

Так, у соцмережах з'явилися відео підтоплень вулиць та підземних переходів.

Зокрема, біля станції метро Лівобережна затопило проїжджу частину дороги та частину тротуару. На відео видно, як люди, які очікують громадський транспорт, змушені відступати подалі, від хвиль, які створюють автомобілі.

На інших кадрах жінка босоніж намагається пройти у підземному переході, який також стоїть у воді після зливи.

Нагадаємо, на Київщині стався вибух у квартирі – причиною міг бути генератор (відео).

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