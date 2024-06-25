В Києві п'яний водій намагався втекти від поліції та на смерть збив пішохода (фото)

В Києві правоохоронці затримали нетверезого водія, який порушив ПДР, намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, інцидент відбувся у Шевченківському районі столиці. Водій позашляховика Toyota Land Cruiser спочатку проїхав на червоний сигнал світлофора, а потім, намагаючись втекти від поліцейських, наїхав на 48-річного пішохода, який перетинав дорогу. Травми, завдані чоловікові, виявилися несумісними із життям.

“Для документування злочину на місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції. Правоохоронці затримали 62-річного водія позашляховика. Під час перевірки затриманого на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,08 проміле. Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років”, - розповіли в поліції.

Нагадаємо, що у Києві журналіста забрали до ТЦК просто зі знімань на Хрещатику.

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