В Раді пожартували щодо суду над Тищенком

Микола Тищенко за цей день подарував Мережі декілька цікавих висловив.

У Верховній Раді іронічно висловилися щодо заяв народного депутата Миколи Тищенка, якому сьогодні у Києві обирають запобіжний захід.

Про це на своїй сторінці написав нардеп Ярослав Железняк.

“Дивлюсь суд по Тищенко. Скажу чесно, щиро жалкую за те, що протягом п’яти років так рідко передавав йому слово… Країна втратила безцінні цитати. “Не прислали пісюльку”, так сказати”, - написав Ярослав Железняк.

Водночас Микола Тищенко за цей день дійсно подарував Мережі декілька цікавих висловив. Зокрема, під час спілкування з журналістами перед засіданням суду він сказав “караван лає, а собака йде”.

Крім того, народний обранець вимагає, щоб йому повернули гроші, які були знайдені під час обшуків. Начебто, йому ні за що буде жити.

Але засідання в суді мало і театралізовані “нотки”. Так, під час розгляду справи до нього підійшов пенсіонер, який начебто постраждав від земельних оборудок, та попросив у нардепа допомоги.

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