У Києві хочуть побудувати укриття майже за 300 млн гривень

У Києві планують побудувати найдорожче в Україні укриття. Якщо тендер відбудеться, на будівництво сховища в одній зі столичних шкіл можуть виділити близько 300 млн гривень.

Аукціон на майданчику ProZorro оголосило управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації, передає Oboz.ua.

Зазначається, що минулого року це відомство втрапило у скандал із закупівлею барабанів для укриттів майже на мільйон гривень

На сьогодні районне управління освіти шукає підрядника для будівництва укриття на території столичної гімназії №183 "Фортуна", що розташована за адресою вул. Юності, 5.

За планом, споруда має бути побудована до кінця 2025 року. На це управління готове виділити 297,82 млн гривень, або ж близько $7,5 млн за курсом на 25 червня.

"Якщо тендер відбудеться, такий бункер стане найдорожчим в Україні. Аукціон заплановано на 13.30 25 червня – у ньому взяли участь чотири учасники, а найменшу ставку зробило ТОВ "Смарт солюшнз груп", яке запропонувало виконати роботи за 269,66 млн грн", - мовиться в повідомленні.

Барабани в укриттях: деталі скандалу в столиці

Нагадаємо, раніше у Києві для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог закупили музичних інструментів на 891 тисячу гривень.

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