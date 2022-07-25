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У Бориспільському районі посилюється контроль на блокпостах: у чому причина

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У Бориспільському районі посилюється контроль на блокпостах: у чому причина

Громадян просять мати із собою документи, що посвідчують особу.

Від 25 липня к Бориспільському районі на Київщині розпочинають планові тренування військових, у зв'язку з чим посилюється контроль на блокпостах та впроваджуються додаткові заходи безпеки. 

Про це повідомляє пресслужба Бориспільської районної військової адміністрації.

"Просимо з розумінням поставитися до цих заходів. Звертаємо вашу увагу на необхідність мати із собою документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, білоруський прикордонник під обстрілами перейшов кордон, щоб воювати із Україною проти Росії.

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