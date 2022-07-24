Мати заснула на своєму 3-місячному немовляті: у Києві поліцейські врятували дитину, прибувши на виклик

Під час опрацювання виклику до патрульної поліції Києва правоохоронці виявили неналежні умови догляду за дітьми

Про це повідомили поліцейські столиці.

"Учора вночі екіпаж поліції отримав виклик про конфлікт на вулиці Гарматній. Заявниця повідомила, що в сусідній квартирі голосно сваряться і чутно звуки бійки. Там знаходяться малолітні діти, яким може буде завдана шкода", - повідомили поліцейські.

Двері вказаної квартири патрульним відчинила 56-річна нетвереза жінка. Вона заперечила про конфлікт й наявність дітей.

Проте інспектори побачили в помешканні розкидані речі й сліди бійки, а тому увійшли всередину, де їх зустріли двоє дітей віком 10 та 16 років.

В одній із кімнат охоронці порядку виявили 29-річну жінку, яка у стані алкогольного сп'яніння заснула на своєму 3-місячному немовляті.

Про обставини події поліцейські повідомили інспекторів ювенальної превенції.

Нагадаємо, у Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитина знала її мати, але покривала свого співмешканця.

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