У Бучі демонтували багатоповерхівку, яка постраждала від російських обстрілів (відео)

Демонтаж будинку розпочався 21 липня, а під обстріл окупантів він потрапив ще 4 березня.

У Бучі в Київській області демонтували п'ятиповерховий будинок на житловому масиві "Нова Буча", який постраждав від російських обстрілів.

Відео моменту падіння частини будівлі зняли місцеві мешканці та показали в Мережі.

Нагадаємо, демонтаж будинку розпочався 21 липня, а під обстріл він потрапив ще 4 березня. За цей час будівля розвалювалася на очах у людей.

Зазначимо, що збитки, які російська армія завдала Бучі на Київщині під час тимчасової окупації міста, за оцінкою фахівців, становлять понад 5,2 млрд грн ($191,3 млн). У місті пошкоджено 2 514 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.

Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.

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