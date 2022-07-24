Чарівна київська киця шукає дім (фото)

Через похилий вік та стан здоров’я господарі більше не взмозі доглядати за хатньою улюбленицею.

У Києві чарівна кішка Пуся шукає дім. Про допомогу небайдужих людей просить її господар – пан Микола. На жаль, через похилий вік та стан здоров’я у них з дружиною немає змоги доглядати за хатньою улюбленицею.



Про це повідомляє волонтерка Ольга Олешко.

"Пусі - біля 7 років. Стерилізована, лагідна, добра. Ходить у лоток. Пану Миколі виповнилося 87 років. Дружині 82, на днях її забрали в лікарню в тяжкому стані. Він пішов прибирати за кішкою, впав. На руці рана. Розумієте, які обставини. Забрати в них Пусю нікому", - розповіла.

Жінка додала: "Прошу не критикувати. Якщо в кого є можливість, пишіть, телефонуйте. Пан Микола до нещодавна годував котів на вулиці чим міг".

Телефон волонтерки Ольги - (050) 295-63-57.

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