Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чарівна київська киця шукає дім (фото)

Дата публікації
Перегляди
965
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чарівна київська киця шукає дім (фото)

Через похилий вік та стан здоров’я господарі більше не взмозі доглядати за хатньою улюбленицею.

У Києві чарівна кішка Пуся шукає дім. Про допомогу небайдужих людей просить її господар – пан Микола. На жаль, через похилий вік та стан здоров’я у них з дружиною немає змоги доглядати за хатньою улюбленицею.

Про це повідомляє волонтерка Ольга Олешко. 

"Пусі - біля 7 років. Стерилізована, лагідна, добра. Ходить у лоток. Пану Миколі виповнилося 87 років. Дружині 82, на днях її забрали в лікарню в тяжкому стані. Він пішов прибирати за кішкою, впав. На руці рана. Розумієте, які обставини. Забрати в них Пусю нікому", - розповіла. 

©

Жінка додала: "Прошу не критикувати. Якщо в кого є можливість, пишіть, телефонуйте. Пан Микола до нещодавна годував котів на вулиці чим міг".

©

Телефон волонтерки Ольги - (050) 295-63-57. 

Нагадаємо, раінше врятований кіт з острова Зміїний отримав ім’я і нову домівку: бійці розповіли деталі порятунку тваринки.

Кошеня, якого врятували на острові Зміїному, привезли до Києва

Кошеня, якого врятували на острові Зміїному, привезли до Києва
Наступна публікація