У Києві затверджений порядок видавання продуктів на випадок боїв у місті

Київська міська військова адміністрація затвердила порядок забезпечення населення Києва продовольчими товарами тривалого зберігання та їх видавання у разі боїв у місті.

На випадок, якщо у Києві відбуватимуться активні бойові дії та не буде можливості придбати продукти, розпорядженням КДВА №583 від 21 липня визначений механізм безкоштовного забезпечення населення Києва продуктами.

Формування переліку та кількості продтоварів, передачу продовольства районним адміністраціям, фасування, зберігання та доставлення товарів до пунктів видачі населенню, безоплатне надання населенню міста продтоварів забезпечує Гуманітарний штаб Києва, районні адміністрації визначають пункти видачі.

Отримати товари можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та пред'явивши в центрах надання адміністративних послуг паспорт громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – документ, що засвідчує особу та підтверджує спеціальний статус), ідентифікаційний код, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Уповноважена особа також надає документ, що підтверджує його повноваження.

Безоплатне забезпечення продтоварами здійснюється на підставі виданого за заявою талона.

Безкоштовно надавати товари будуть органи соціального захисту населення, територіальні центри соціального обслуговування громадян, центри соцслужб для сім'ї, дітей та районних у місті адміністрацій.

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