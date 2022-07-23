"У сучасному світі неможливо обходитися тільки звичною класичною дипломатією": Зеленський - про Саміт перших леді та джентльменів

У суботу, 23 липня, в Києві відбувся вже другий щорічний Саміт перших леді та джентльменів, ініційований дружиною українського президента Оленою Зеленською.

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Саміт перших леді та джентльменів зібрав іще більше учасниць і учасників, який об'єднав увесь.

Про це повідомив український президент у традиційному відеозверненні у ніч проти 24 липня.

"Цьогоріч він зібрав іще більше учасниць і учасників, ніж минулого року. Об’єднав Київ з Варшавою, Брюсселем, Лондоном і Вашингтоном. Об’єднав топових політичних і суспільних діячів інших країн та наших воїнів. Представників бізнесу, спорту й медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів... У сучасному світі неможливо обходитися тільки звичною класичною дипломатією. Потрібна мʼяка сила, потрібне щире бажання різних суспільств допомогти державі, яка бореться за свою незалежність. І з цього погляду Саміт перших леді та джентльменів став сьогодні дуже успішним.

Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом – унікальним для світової дипломатичної практики. Усі визнають потенціал м'якої сили. Але тільки Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практик", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський очікує, що Саміт перших леді та джентльменів допоможе подолати наслідки війни.

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