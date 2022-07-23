У Києві 24 липня очікується гроза – Укргідрометцентр

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".
У Києві завтра, 24 липня, очікується гроза.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру – триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". У разі виявлення підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, звертайтеся до диспетчерської підприємства за телефоном: 044-284-74-19.
Нагадаємо, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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