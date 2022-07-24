New York Times відкриває бюро в Києві: що відомо

Американське видання New York Times відкриває бюро у столиці, щоб писати про війну в Україні.
Київське бюро видання New York Times очолить Ендрю Крамер.
Про це повідомляє New York Times.
"Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і відбилася далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував союзи, підірвав зусилля по переходу на екологічно чисту енергію і кинув виклик вже крихкому світовому порядку, заснованому на правилах. Ендрю Крамер – наш найперший керівник українського бюро", - йдеться в повідомленні.
Ендрю Крамер почав роботу в NYT 2005 року. Він працював кореспондентом Business Day.
Був основним репортером, який висвітлював події в Україні. 2014 року був військовим кореспондентом на сході України.
Нагадаємо, у Росії раптово помер директор оборонного підприємства, яке розробило ракетний комплекс "Панцир".
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