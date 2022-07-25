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У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа (фото)

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У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа (фото)

Фото: Управління ДСНС Києва

Жертв та постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

У Києві в ніч проти 25 липня спалахнула масштабна пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на вулиці Деревообробній, що в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС.

Там сталося займання вторсировини на першому поверсі. Вогонь перекинувся на другий, третій поверхи та дах будівлі.

О 23:25 загоряння було локалізовано на площі 100 кв. м та о 23:48 - ліквідовано. Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням, через що було значно важче провести розвідку та встановити осередок пожежі. 

© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, у Бучі в Київській області демонтували п'ятиповерховий будинок на житловому масиві "Нова Буча", який постраждав від російських обстрілів.

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