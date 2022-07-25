У Києві вночі спалахнула масштабна пожежа (фото)

Жертв та постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.
У Києві в ніч проти 25 липня спалахнула масштабна пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на вулиці Деревообробній, що в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС.
Там сталося займання вторсировини на першому поверсі. Вогонь перекинувся на другий, третій поверхи та дах будівлі.
О 23:25 загоряння було локалізовано на площі 100 кв. м та о 23:48 - ліквідовано. Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням, через що було значно важче провести розвідку та встановити осередок пожежі.
Нагадаємо, у Бучі в Київській області демонтували п'ятиповерховий будинок на житловому масиві "Нова Буча", який постраждав від російських обстрілів.
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