В Киеве – воздушная тревога: какая угроза

В военной администрации призывали направляться в укрытия.
В Киеве днем 11 ноября объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеских беспилотниках на Киев с востока.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" – заявили в то же время в Киевской ГВА.
Раньше тревога была объявлена и в других украинских регионах.
Напомним, несколько раньше Киевская ОВА сообщила, что область атакуют российские дроны "Шахед". В регионе работает ПВО.
Читайте также: