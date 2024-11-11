В Киеве – воздушная тревога: какая угроза

В военной администрации призывали направляться в укрытия.

В Киеве днем 11 ноября объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеских беспилотниках на Киев с востока.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" – заявили в то же время в Киевской ГВА.

Раньше тревога была объявлена и в других украинских регионах.

Карта тревоги

Напомним, несколько раньше Киевская ОВА сообщила, что область атакуют российские дроны "Шахед". В регионе работает ПВО.

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