В Киеве огромное дерево упало на дом

В Киеве огромное дерево упало на дом

Происшествие произошло в Деснянском районе, жилой массив Лесной, на улице Милютенко.

В Киеве огромное дерево упало на дом.

Событие произошло 21 июня в Деснянском районе, жилой массив Лесной, на улице Милютенко.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"В результате ночной грозы на Милютенко, 28 упало дерево на жилой дом. К счастью, никто не пострадал", — говорится в заметке под фото.

Напомним, на Нивках дерево упало на автомобиль.

Отметим, что в Киеве ожидаются грозы, днем — значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с. На 21 июля объявлен первый уровень опасности, желтый.

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