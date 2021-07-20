В Киеве станцию метро от затопления после ливня спасают баррикадами мешков с песком

Жители Киева пытались как можно быстрее попасть домой, а сотрудники подземки заранее подготовили мешки с песком.
Сотрудники столичного метрополитена в переходе станции "Позняки" разместили мешки с песком, чтобы не затопило.
Как сообщает Telegram канал KIEVMAP, другой подземный переход, который также ведет к станции, уже стал "рекой".
19-20 июля Киев накрыла мощный ливень. За 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Все столичные службы работали в оперативном режиме, чтобы преодолеть последствия аномальных ливней.
Сейчас проблемы с подтоплением только на станции метро "Позняки".
Напомним, 21 июля в столице ожидаются грозы, днем — значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.д. в КГГА советуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.