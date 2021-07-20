В Киеве женщина распилила лавки, чтобы не было посиделок под окнами квартиры: фото

В Киеве женщина распилила лавки, чтобы не было посиделок под окнами квартиры: фото

Происшествие произошло в Днепровском районе столицы.

В Киеве женщина распилила лавки, чтобы не было посиделок под окнами квартиры.

Событие произошло в Днепровском районе столицы.

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Об этом сообщило telegram-сообщество "Киев Сейчас" и обнародовало соответствующие фото.

"А как вы боретесь с ночными посиделками под окнами квартиры?", — говорится в заметке под фото.

Напомним, в Киеве 20-летний парень во время прогулки с друзьями из хулиганских побуждений оторвал более 60 метров светодиодной ленты на Аллее художников. За содеянное суд назначил ему 8 500 гривен штрафа.

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