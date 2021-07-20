На Киевщине мужчина пытался убить сожительницу и "встретиться на том свете": видео

На Киевщине мужчина пытался убить сожительницу и "встретиться на том свете": видео

Житель Гостомель несколько раз ударил женщину ножом и хотел покончить с собой.

В поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина пытался убить свою сожительницу и собирался покончить жизнь самоубийством, чтобы "встретиться на том свете". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Получив сообщение о покушении на убийство, правоохранители выехали на место и обнаружили окровавленную 50-летнюю женщину у подъезда дома. Ее сразу госпитализировали в больницу каретой "скорой помощи", которая прибыла одновременно с полицейскими.

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Женщина объяснила, что телесные повреждения ей нанес сожитель, который в дальнейшем намеревался покончить жизнь самоубийством.

Работники полиции разыскали и задержали 46-летнего злоумышленника еще до того, как он совершил свое намерение.

Сейчас женщина находится в реанимационном отделении местной больницы. Ее сожителю сообщили о подозрении в покушении на убийство. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

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