Работает ПВО, есть сбитые цели – Кличко

Очевидцы сообщают о ряде мощных взрывов в Киеве.

" Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности — впоследствии. В области работает ПВО, есть сбитые цели", — сообщил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.

"Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место", – Кличко.

Между тем, мониторинговые каналы пишут о сбитии 5 вражеских беспилотников.

Очевидцы сообщают об очень громких звуках взрывов.

Мониторинговые каналы призывают людей отойти от окон.

Поэтому помним о правилах двух стен, а лучше еще укрытия и отходим от окон для красивых снимков.