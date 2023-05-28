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Работает ПВО, есть сбитые цели – Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2131
Время на прочтение
1 мин
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Работает ПВО, есть сбитые цели – Кличко

Киев атаковали вражеские дроны / Фото: ТСН.ua

Очевидцы сообщают о ряде мощных взрывов в Киеве.

" Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности — впоследствии. В области работает ПВО, есть сбитые цели", — сообщил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.

"Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место", – Кличко.

Между тем, мониторинговые каналы пишут о сбитии 5 вражеских беспилотников.

Очевидцы сообщают об очень громких звуках взрывов.

Мониторинговые каналы призывают людей отойти от окон.

Поэтому помним о правилах двух стен, а лучше еще укрытия и отходим от окон для красивых снимков.

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Просмотры
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