Работает ПВО, есть сбитые цели – Кличко

Очевидцы сообщают о ряде мощных взрывов в Киеве.
" Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности — впоследствии. В области работает ПВО, есть сбитые цели", — сообщил в социальных сетях глава города Виталий Кличко.
"Взрывы со стороны Житомирского направления. Службы следуют на место", – Кличко.
Между тем, мониторинговые каналы пишут о сбитии 5 вражеских беспилотников.
Очевидцы сообщают об очень громких звуках взрывов.
Мониторинговые каналы призывают людей отойти от окон.
Поэтому помним о правилах двух стен, а лучше еще укрытия и отходим от окон для красивых снимков.
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