Обломки воздушных целей упали в нескольких районах столицы

Будье в укрытиях до отбоя тревоги.

В ночь на четверг, 18 мая, обломки ракет упали на левом берегу Киева.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Данные о разрушениях и пострадавших сейчас уточняются.

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"Воспламенение в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно — взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги", — сообщил мэр Киева Виталий. Кличко.

Из-за падения обломков в Деснянском районе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают экстренные службы, сообщает КГВА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении 17 мая сообщил о ряде подготовительных совещаний по поводу новых шагов по укреплению украинской обороны и международных позиций.